Популярный препарат для лечения COVID-19 оказался бесполезным

«Азитромицин», которым часто лечат больных COVID-19, оказался бесполезен в борьбе с заболеванием. Об этом сообщила пресс-служба Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID) со ссылкой на статью в научном журнале Lancet Respiratory Medicine.

Выяснилось, что лекарство не улучшает состояние пациентов и не снижало риск их перевода в реанимационные отделения.

Учёные, проводившие исследование, обратились к медикам всех государств в ближайшее время отказаться от использования этого препарата.

Крайне важно, чтобы медики всех стран мира в ближайшее время отказались от использования этого препарата для борьбы с COVID-19, что снизит риск того, что бактерии начнут приобретать стойкость к его действию, — говорится в документе.

«Фавипиравир» остаётся приоритетным препаратом при лечении коронавирусной инфекции в России при любом течении заболевания. Об этом в феврале 2021 года заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Тогда же Минздрав исключил из методических рекомендаций по коронавирусу «Азитромицин».