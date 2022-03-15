Популяция амурских тигров на Дальнем Востоке увеличилась

После внепланового учёта краснокнижного амурского тигра специалисты обнаружили, что популяция хищника на Дальнем Востоке выросла, сообщил центр «Амурский тигр». По состоянию на октябрь 2021 года численность животных этого вида превышает 600 особей. Отмечается, что учёт животных проводится раз в 10 лет, но из-за предстоящего Международного тигриного саммита 2022 года, зоологи решили провести его раньше.

К настоящему моменту полевой этап учёта завершен и координаторы приступили к первичной обработке данных, — сказано в пресс-релизе.

Представители центра добавили, что учётчикам удалось избежать разобщённости в сроках проведения учёта на территории федеральных ООПТ и окружающей территории, чего не удавалось при предыдущих учётах.

Первый зампред комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов ранее заявил, что парламентарии отказались поддерживать инициативу по лишению жизни бездомных животных. При этом было предложено стерилизовать бродячих собак. В случае принятия поправки, её внесут в закон «Об ответственном обращении с животными». Политик добавил, что после процедуры стерилизации животных можно выпускать на улицу, или отправлять в приют. Он назвал эвтаназию собак антигуманным и неэффективным методом в борьбе с высокой популяцией.