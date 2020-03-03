https://static.news.ru/photo/99e6413a-5d74-11ea-a104-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Новозеландские учёные выяснили, что попугаи могут гибко изменять свою стратегию поведения, оценивая шансы на достижение успеха.

Специалисты заполнили прозрачные коробки определённым количеством «счастливых» чёрных и «несчастливых» разноцветных палочек. Они вытаскивали их из контейнеров, держа в закрытой руке, а новозеландские кеа (Nestor notabilis) должны были угадать в какой руке находится чёрная палочка. Если попугаи справлялись с задачей, то они получали еду.

Птицы могли посмотреть внутрь коробок и определить сколько «счастливых» палочек туда положили учёные. Это помогло пернатым оценить вероятность того, что человек вытянет их.

Новозеландские кеа не только правильно определяли, сколько чёрных палочек находится в коробках, но и правильно оценивали относительную вероятность того, что человек вытянет именно их, а не цветные палочки.

Птицы справлялись с этой задачей, даже когда учёные вставляли в коробки перегородки, загораживали их прозрачной ширмой, чтобы птицы не могли подсматривать а также вытягивали только чёрные или цветные палочки. Попугаи корректировали свои действия, а также запоминали жульничающих учёных и отказывались проводить с ними другие эксперименты, сообщает ТАСС.

Открытие того, что эти пернатые умеют пользоваться азами статистики, особенно интересно в контексте того, что мозг попугаев значительно меньше в процентном отношении, чем у человека, и при этом он имеет совершенно иную структуру, — заявили нейрофизики.

Ученые считают, что это открытие доказывает, что понимание теории вероятности и статистики не является уникальной чертой приматов, как считалось ранее.

NEWS.ru писал, что исследователи выяснили, что птицы породы жако склонны к альтруизму.