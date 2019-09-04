https://static.news.ru/photo/c9c7484c-cf15-11e9-a999-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.polarpost.ru

Участники экспедиции «Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля» обнаружили, что на острове Ушакова исчез полярный комплекс. Об этом сообщила руководитель экспедиции Мария Гаврило.

По её словам, станция, находившаяся на склоне ледникового купола, откололась вместе с фрагментом айсберга, передаёт ТАСС . На её месте осталась только груда бочек, уточнила руководитель экспедиции.

Вместе со станцией исчезла и небольшая колония морских птиц — моёвок и белых чаек, которые обосновались на брошенных строениях после закрытия «полярки», — рассказала она.

При этом здание полярной станции «Мыс Оловянный» в полном порядке. Дом находится в хорошем состоянии, в нём сухо и нет повреждений, сообщила глава экспедиции.

Что касается объектов научных стационаров Арктического и Антарктического НИИ на мысе Ватутина и реке Подъёмная, то их состояние плачевное.

Стены во многих строениях разрушены, кровля повреждена, внутри лёд, — добавила Гаврило.

Комплексная экспедиция по исследованию островов Карского моря вышла из Архангельска на судне «Профессор Молчанов» 16 августа. В рейсе участвуют 22 специалиста. Это представители МГУ, института океанологии РАН им. Ширшова, Мурманского морского биологического института, Пермского университета и института экологических проблем Севера ДВО РАН (Магадан). Исследования проходят при финансовой поддержке Национального географического общества США. Планируется, что судно вернётся в Архангельск 18 сентября.

Ранее гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в Арктике, замеченных из космоса. Это произошло в рамках экспедиции.