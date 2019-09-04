Участники экспедиции «Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля» обнаружили, что на острове Ушакова исчез полярный комплекс. Об этом сообщила руководитель экспедиции Мария Гаврило.
По её словам, станция, находившаяся на склоне ледникового купола, откололась вместе с фрагментом айсберга, передаёт
Вместе со станцией исчезла и небольшая колония морских птиц — моёвок и белых чаек, которые обосновались на брошенных строениях после закрытия «полярки», — рассказала она.
При этом здание полярной станции «Мыс Оловянный» в полном порядке. Дом находится в хорошем состоянии, в нём сухо и нет повреждений, сообщила глава экспедиции.
Что касается объектов научных стационаров Арктического и Антарктического НИИ на мысе Ватутина и реке Подъёмная, то их состояние плачевное.
Стены во многих строениях разрушены, кровля повреждена, внутри лёд, — добавила Гаврило.
Комплексная экспедиция по исследованию островов Карского моря вышла из Архангельска на судне «Профессор Молчанов» 16 августа. В рейсе участвуют 22 специалиста. Это представители МГУ, института океанологии РАН им. Ширшова, Мурманского морского биологического института, Пермского университета и института экологических проблем Севера ДВО РАН (Магадан). Исследования проходят при финансовой поддержке Национального географического общества США. Планируется, что судно вернётся в Архангельск 18 сентября.
Ранее гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в Арктике, замеченных из космоса. Это произошло в рамках экспедиции.