«Полуантиутопическое будущее»: ученые вновь бьют тревогу из-за потепления The Guardian: ученые признали чувство безнадежности и страха из-за потепления

Ведущие климатологи мира считают, что показатели глобального потепления в этом столетии превысят показатель в ожидаемые 1,5 градуса, прибавив минимум 2,5 градуса, пишет The Guardian со ссылкой на опрос сотрудников Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC). Некоторые вовсе прогнозируют повышение температуры на 3 градуса. Ученые признались, что испытывают из-за этого чувство безысходности, ярости и страха, в особенности из-за бездействия правительств.

Многие ученые предвидят «полуантиутопическое будущее» с голодом, конфликтами и массовой миграцией, вызванными волнами тепла, лесными пожарами, наводнениями и штормами, интенсивность и частота которых намного превосходят те, которые уже обрушились. Многие эксперты заявили, что у них осталось чувство безысходности, ярости и страха из-за бездействия правительств, — сказано в материале.

Климатологи верят, что, несмотря на повышение глобальной температуры, борьба за климат должна продолжаться. По их мнению, каждая предотвращенная доля градуса уменьшит человеческие страдания.

Ранее ученые изучили древний вид морских губок и пришли к выводу, что температура Земли с начала промышленной революции повысилась на 1,7 градуса. Это говорит об опережении оценок потепления климатической группы ООН.