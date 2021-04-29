Польские археологи впервые нашли мумию беременной женщины

https://static.news.ru/photo/ec72329e-a939-11eb-a8fd-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Warsaw Mummy Project

В запасниках Национального музея в Варшаве археологи обнаружили первую египетскую мумию беременной женщины. Об этом сообщается в Журнале археологических наук.

По информации издания, учёные обнаружили мумифицированную беременную женщину и смогли получить рентгенологические изображения плода.

Благодаря открытию можно по-новому взглянуть на исследования беременности в древние времена и практик, связанных с материнством, - говорит сотрудник Института восточных и средиземноморских культур Польской академии наук Войчех Эйсмонд.

Исследователи отмечают, что на момент смерти женщине было от 20 до 30 лет. размеры плода позволяют предположить, что chr беременности составлял 26-28 недель.

Мумия была доставлена в Варшаву в 1826 году. На основании иероглифов, размещённых на саркофаге, тогда учёные пришли к выводу, что внутри находится мужчина - жрец Гор-Джехути, живший в I веке до нашей эры.

В настоящее время специалисты испытывают затруднения с воспроизведением портрета женщины, однако из сканирований показало, что у неё были вьющиеся волосы, достигавшие плеч.

Ранее сообщалось о том, что компьютерно-томографическое исследование мумии фараона Секененра Таа II показало новые подробности черепно-мозговых травм, в том числе ранее неизвестные повреждения, искусно скрытые при бальзамировании. Египетские учёные, проводившие исследование, предложили новую версию событий, происходивших до и после смерти главы древнего государства.