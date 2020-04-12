«Похож на ниндзя»: COVID-19 оказался агрессивным и «хитрым» недугом

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Учёные из Гонконга выяснили, что коронавирус нового типа (COVID-19) продуцирует в три раза больше патогенов, чем штамм вируса, вызвавший эпидемию пневмонии SARS в 2002-2003 годах. При этом нынешняя инфекция лучше «прячется».

Исследователи наблюдали за развитием COVID-19 в течение 48 часов. Эксперимент показал, что микроорганизмы размножаются в несколько раз быстрее предшественника. Кроме того, недуг вызывает более медленные воспалительные и иммунные процессы, что осложняет выявление заболевания, пишет газета South China Morning Post.

Вирус похож на ниндзя, который размножается внутри организма при пониженных: уровне интерферонов и воспалительной реакции, — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что пандемию практически нереально победить до июля 2020 года.

В мире насчитывается 1,78 млн инфицированных. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели — около 406 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1291, умерли — 130 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус может передаваться в воздухе на расстояние до 4 метров. Китайские учёные провели исследование, согласно которому частицы вируса были обнаружены в 13 футах от больного и оставались там в течение нескольких часов.