Подозрения не доказательство: эксперты о новом исследовании SARS-CoV-2

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Новое исследование американских учёных об искусственном происхождении коронавируса SARS-CoV-2 противоречит ранее проведённым исследованиям этого вида вируса. Об этом в интервью РБК заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По словам Попович, все исследования показывают , что вирус мутирует естественным путём и все изменения в нём закономерны, поскольку укладываются в известную в науке схему мутации.

Исследование мутации хорошо известно, оно опубликовано и открыто. На мой взгляд, новые исследования имеют, скорее, политическую подоплёку, — заявила Лариса Попович.

В свою очередь профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский предположил, что версия о лабораторном происхождении данного коронавируса — свидетельство желания людей находить простые ответы на сложные вопросы.

Действительно, некоторые свойства гена белка шипа SARS-CoV-2 подозрительны. Однако подозрения ещё не доказательство, — сказал учёный.

Он отметил, что вирусы имеют склонность к невероятным изменениям и естественному обретению фрагментов РНК генома. В этой связи версию о естественном возникновении SARS-CoV-2 отметать не следует. Кроме того, все полученные в новом исследовании данные о возможном лабораторном происхождении вируса являются косвенными.

Прямые доказательства в пользу лабораторного происхождения SARS-CoV-2 могли бы быть получены при анализе всех лабораторных журналов Уханьского института вирусологии. Пока что китайская сторона не торопится с этим, что снова подозрительно, и снова ничего не доказывает окончательно, — подчеркнул Аграновский.

Ранее издание The Wall Street Journal написало о том, что доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер утверждают, что SARS-CoV-2 обладает генетическим следом, которого нет у естественного коронавируса. По словам учёных из США, последовательность геномов комбинации CGG-CGG указывает, что её вставили в COVID в лаборатории.