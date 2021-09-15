Под Симферополем нашли редчайшую коллекцию украшений III века

В Крыму обнаружили коллекцию золотых и серебряных украшений аланской знати III века. Их нашли в могильнике Опушки под Симферополем. Об этом пишет «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу Крымского федерального университета.
В захоронении
Кроме того, в могильнике помимо аланской были обнаружены следы ещё четырёх древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской и германской.
Раскопом мы соединили участки могильника, с погребениями разных культур. Сейчас мы исследовали седьмую часть могильника Опушки и надеемся, что дальнейшие раскопки помогут определить причины такого внимания к данному месту носителей пяти различных культур, — рассказал профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игорь Храпунов.
Ранее в Крыму был обнаружен окаменелый череп гигантской гиены. Останки животного, вес которого при жизни мог достигать 100 кг, были найдены в пещере Таврида. По словам специалистов, на территории Европы это первая находка черепа древней доисторической гиены. Ранее в Европе встречались только фрагменты черепов и отдельные зубы.