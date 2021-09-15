Под Симферополем нашли редчайшую коллекцию украшений III века

В Крыму обнаружили коллекцию золотых и серебряных украшений аланской знати III века. Их нашли в могильнике Опушки под Симферополем. Об этом пишет «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу Крымского федерального университета.

В захоронении находились одна пара серёг, три браслета, два нагрудных украшения, а также древние мечи, которые, по мнению учёных, могли принадлежать только знати. Исследователи также пришли к выводу, что поскольку всё это располагалось рядом с останками женщин и детей, социальное положение у алан передавалось по наследству.

Кроме того, в могильнике помимо аланской были обнаружены следы ещё четырёх древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской и германской.

Раскопом мы соединили участки могильника, с погребениями разных культур. Сейчас мы исследовали седьмую часть могильника Опушки и надеемся, что дальнейшие раскопки помогут определить причины такого внимания к данному месту носителей пяти различных культур, — рассказал профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игорь Храпунов.

Ранее в Крыму был обнаружен окаменелый череп гигантской гиены. Останки животного, вес которого при жизни мог достигать 100 кг, были найдены в пещере Таврида. По словам специалистов, на территории Европы это первая находка черепа древней доисторической гиены. Ранее в Европе встречались только фрагменты черепов и отдельные зубы.