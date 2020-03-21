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Нескольких пилоносых акул выловили в водах Мадагаскара и Занзибара. Оказалось, что они принадлежат к двум разным, ранее неизвестным видам.

Учёные отнесли акул к роду плиотрем, к которому раньше относился только один вид — Pliotrema warreni. Новые представители рода отличаются от него строением челюстных зубов, формой отверстий в черепе и рядом других существенных особенностей, передаёт «Популярная механика».

Акулам дали названия Pliotrema kajae и Pliotrema annae — в честь дочери и племянницы первого автора нового исследования Симона Вейманна Каи. Беспокойство учёных вызывает уязвимость живородящих рыб для рыбаков — они плавают на небольшой глубине, что ставит их под угрозу вымирания.

Как писал NEWS.ru ранее, жители Санкт-Петербурга обнаружили в одном из озёр на севере города кольчужного сома карачама, который обитает в Южной Америке. Рыба появилась в Нижнем Суздальском озере.