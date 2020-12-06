Пик пандемии в Москве и регионах высчитали учёные

https://static.news.ru/photo/d22e6c2e-382b-11eb-b67e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Учёные Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета вычислили, что пик волны пандемии в Москве придётся на 10–12 декабря. В регионах он наступит 21–22 декабря.

К этим датам в стране одномоментно будут болеть коронавирусом от 514 до 517 тысяч человек. Расчёты проводились при помощи новой модели развития эпидемий CBRR. Особенность модели заключается в том, что она использует данные о динамике распространения инфекции в странах, где пандемия началась раньше, пишут «Известия».

При прогнозировании развития пандемии в России учёные взяли за основу Италию, Испанию, Великобританию и Францию.

По состоянию на 6 декабря в России выявлено рекордное количество заболеваний коронавирусом — 29 039 новых случаев. Самое большое число приходится на Москву — 7512 заболевших, Петербург — 3753 человека, Московскую область — 1295 заболевших.

Общее число случаев заболевания коронавирусом в стране составляет 2 460 770, выздоровели 1 937 738 пациентов, умерли 43 141 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новой коронавирусной инфекцией могут быть заражены порядка 10% населения планеты. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.