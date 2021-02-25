Pfizer и BioNTech приступили к испытаниям третьей дозы вакцины от COVID-19

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Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали испытания третьей дозы своей вакцины от коронавируса BNT162b2 на предмет эффективности и безопасности.

Как сообщается на сайте Pfizer, эксперты изучат действие вакцины в борьбе с новыми вариантами коронавируса. В испытании примут участие не менее 144 человек в двух возрастных группах — от 18 до 55 лет и люди в возрасте от 65 до 85. Все они уже сделали себе по две прививки от 6 до 12 месяцев назад. Смотреть за состоянием добровольцев будут на протяжении двух лет.

Ранее учёные Германии и Израиля пришли к выводу, что вакцина, разработанная консорциумом компаний BioNTech и Pfizer, не только защищает от коронавируса, но и на 89,4% предотвращает его передачу.

Согласно еженедельному эпидемиологическому бюллетеню Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость коронавирусом падает уже шестую неделю подряд. В частности, с 15 по 21 февраля, число заболевших коронавирусом в мире снизилось на 11%, а количество жертв — на 20% по сравнению с прошедшей неделей.

В ВОЗ отметили, что наиболее заметное снижение заболеваемости за прошедшую неделю наблюдалось в Северной и Южной Америке (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%), Европе (на 7%), а также в Восточном Средиземноморье (на 7%). Смертность в этих регионах также уменьшилась — соответственно на 23%, 6%, 19% и 3%. Также число жертв коронавируса снизилось в Африке (на 20%) и Юго-Восточной Азии (на 6%), писал NEWS.ru.