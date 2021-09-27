Pfizer анонсировала продвинутые испытания препарата от коронавируса

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Фармацевтическая компания Pfizer начинает продвинутые клинические испытания антивирусного препарата от COVID-19. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

По информации пресс-службы Pfizer, препарат носит рабочее наименование PF-07321332. Предполагается, что его будут использовать в комплексе с антивирусным препаратом «Ретонавир». Последний применяется при лечении пациентов с ВИЧ/СПИД.

В компании уточнили, что речь ведётся о комбинированной второй-третьей фазе клинических испытаний.

Ранее глава компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что начать жить нормальной жизнью после пандемии коронавируса жители планеты смогут «в течение года». При этом нормой для людей должна стать ежегодная вакцинация.