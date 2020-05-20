Пернатые разных видов могут понимать «речь» друг друга

https://static.news.ru/photo/db29444a-9aa9-11ea-8a06-fa163e074e61_660.jpg синица-московка Фото: Friedhelm Adam/imageBROKER.com/Global Look Press

Птицы могут понимать сигналы, издаваемые представителями других видов пернатых, и реагировать на них определённым образом. К такому выводу пришли японские учёные из Киотского университета.

Авторы исследования включали через динамик птицам-московкам свист, издаваемый восточными синицами при появлении змеи. Роль хищника «исполняла» палка, которую в нужные моменты поднимали по верёвке к дереву, передаёт Current Bioilogy.

Оказалось, что после сигнала тревоги 10 и 13 московок взлетали и приближались к палке. Если же пернатым ставили другие звуки, то лишь 2 из 13 реагировали на потенциальную опасность. Учёные пришли к выводу, что птицы распознают «речь» другого вида, а после предупреждения начинают высматривать объекты, похожие на змей. В другое время они их не интересуют.

Во время второго этапа эксперимента одну палку положили в траву, а вторую подвесили к ветке и раскачали. Птицы, слыша сигнал опасности, реагировали на предмет в траве в 7 случаях из 13, а палкой на ветке не интересовались — в этом случае у них не возникало ассоциаций со змеей.

Как бы там ни было, примеры межвидовой коммуникации в животном мире встречаются не так уж редко, говорят исследователи. Однако до сих пор неясно, как это происходит. Практические исследования могут предоставить им много новой информации.

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