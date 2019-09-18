https://static.news.ru/photo/6beac872-dac6-11e9-9293-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Michael Peuckert/Global Look Press

Исследовательская группа учёных из России и США выяснили, что несколько видов живущих на территории горных районов Саян и Алтая рачков-дафний являются своеобразными климатическими «беженцами». Это значит, что они пережили ледниковый период в «убежище» пресноводной фауны.

Оно располагалось на юге Сибири во времена плейстоцена. По мнению учёных, нынешняя эпоха оледенения началась в конце плиоцена. Это период, плейстоцену предшествующий.

При переходе от одной эпохи к другой наблюдались температурные сдвиги, которые сопровождались резкими похолоданиями и потеплениями, а также наступлением и отступлением ледников. Подобные процессы породили уникальную ледниковую фауну, почти все представители которой вымерли примерно 15–13 тысяч лет назад. Однако некоторым удалось сокрыться в уже упомянутые «убежища» и выжить, сообщает научный журнал PLOS ONE.

Ранее News.ru писал, что российские учёные из Института археологии РАН обнаружили под Брянском святилище людей, живших там 23 тысячи лет назад.