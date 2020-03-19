https://static.news.ru/photo/35673872-69bd-11ea-a3da-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из Питтсбургского университета успешно пересадили крысам конечности от гистонесовместимого донора. Обычно в таком случае вступает в действие иммунитет и происходит отторжение. Однако экспериментаторы прибегли к тактике раковых клеток, благодаря чему опыт удался.

Дело в том, что опухоли выделяют хемокин CCL22 — это вещество привлекает регуляторные T-лимфоциты, которые блокируют иммунную реакцию. Чтобы имитировать этот механизм, животным после трансплантации вживили полимерные микрочастицы, которые небольшими дозами выделяли CCL22. В итоге конечности прижились и успешно функционировали более 200 дней. Статья опубликована в журнале Science Advances.

Развитие этого направления поможет людям, пережившим пересадку. Сейчас им приходится всю жизнь принимать иммуносупрессоры, у которых есть множество серьёзных побочных эффектов.

Ранее группа исследователей из США и Канады изучила влияние рекомбинантного гормона роста человека (rhGH) на вилочковую железу, или тимус, в которой образуются Т-лимфоциты. В результате специалисты пришли к выводу, что эти секреты могут обратить вспять эпигенетическое старение организма. Интерес к rhGH появился у учёных после ознакомления со статьёй 1986 года, писал NEWS.ru.