https://static.news.ru/photo/49e1714c-6543-11ea-9442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sultan Mahmud Mukut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайские медики предложили ещё одно доказательство возможных тяжёлых последствий пандемии коронавируса нового типа. Они изучили респираторные образцы переболевших инфекцией пациентов. В среднем её РНК живёт минимум 20 суток после заражения, но есть факты активности недуга в течение 37 дней.

Учёные исследовали истории болезни и лабораторные данные 191 пациента из КНР, в том числе и умерших от COVID-19, пишет журнал The Lancet. На данный момент рекомендуемый срок карантина — 14 дней.

Кроме того, в КНР выявили симптомы коронавируса у детей. Согласно результатам их исследования, ни у одного из 10 заражённых несовершеннолетних не наблюдались «взрослые» признаки заболевания, такие как мышечная и головная боль.

Медики провели обследование среди маленьких пациентов, имевших контакт с семьями, где выявили коронавирус SARS-CoV-2. Как минимум у десяти наблюдаемых из 745 обследованных обнаружили недуг. Это говорит о том, что дети подвержены заражению в такой же степени, как и взрослые. У них наблюдались кашель, боль в горле и заложенность носа, при этом температура их тела не поднималась выше 39 градусов.

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразился 131 851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 11 новых случаев заражения. На данный момент есть данные о 45 заболевших COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.