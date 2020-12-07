Пандемия вызвала вспышку интереса к биохакингу и омоложению

https://static.news.ru/photo/ab52eb24-392b-11eb-b7e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период пандемии коронавирусной инфекции в обществе возрос интерес к биохакингу и обращению вспять процессов старения защитной системы организма. Об этом в разговоре с журналистами сообщил биогеронтолог Денис Варванец. По его словам, при лечении COVID-19 были получены сведения, которые могут быть полезны для продвижения этой работы.

Он отметил, что люди, занимающиеся биохакингом, преуспели в изучении инфекционных заболеваний. И эти знания могут применяться и дальше — вне пандемии коронавируса. Однако именно данные о том, что пожилые люди тяжелее переносят COVID-19, вновь подняли актуальную проблему разработки реверсивной терапии старения. Разработка системы позволить обращать вспять процесс старения иммунитета, благодаря чему люди разных возрастов смогут легче справляться с коронавирусом. Варванец считает, что до прорыва в этой области осталось 10–15 лет.

Наиболее перспективной сферой он назвал омоложение межклеточного вещества, в рамках которого молекула под названием глюкозепан убирается из долгоживущих белков гена, который делает матрикс человека жёстким.

Это один из самых фундаментальных процессов старения, когда повышается жёсткость сосудов, жёсткость кожи и так далее. Этот процесс очень патологический. Когда мы с ним справимся, а я думаю, что это произойдёт через 10–15 лет, то это будет сильный прорыв в качестве и продолжительности жизни, — цитирует биохакера радио Sputnik.

Как ранее передавал NEWS.ru, в мире сложилась система регистрации новых патентов, которая существенным образом усложняет процесс появления на рынке простых и дешёвых лекарств, которые смогли бы быть полезными как во время лечения от коронавирусной инфекции нового типа, так и в период реабилитации после болезни. Об этом в разговоре с журналистами сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.