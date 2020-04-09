Палеонтологи выяснили рацион крохотного динозавра

https://static.news.ru/photo/4cb5a530-7a7b-11ea-9081-fa163e074e61_660.jpg Фото: geofrik.com

Учёным из Китая впервые удалось исследовать полный скелет птерозавра — джунгариптера, обитавшего в меловой период. Они выяснили, что рацион этих животных состоял в основном из моллюсков.

Его скелет был обнаружен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в начале 1960-х годов.

Птерозавры были первыми позвоночными, способными совершать мощный полёт. Из-за хрупкости костей сохранение их полных останков было крайне затруднительно.

Исследуя череп джунгариптера, эксперты обратили внимание, что зубы у него тупые, а поверхность некоторых сверху истёрта. Они предположили, что птерозавр своими зубами измельчал твёрдые раковины, пишет Nature.

Ранее NEWS.ru рассказывал о находке американских палеонтологов. Они обнаружили в бирманском янтаре череп птицеподобного динозавра размером не больше колибри. Его вес составляет всего около двух граммов. Судя по всем признакам, это череп взрослого представителя вида, которому учёные дали имя Oculudentavis khaungraae. Находка заставляет абсолютно по-новому взглянуть на эволюцию динозавров и происхождение птиц. Оказывается, птицы, обособившиеся от динозавров очень рано, эволюционировали не по пути уменьшения размеров, как предполагалось ранее, а более сложным путём.