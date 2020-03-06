https://static.news.ru/photo/54dc7e84-5fad-11ea-9458-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Dingley/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Британские палеонтологи сообщили, что уже 541 млн лет назад у сложных организмов на Земле начали появляться первые сообщества. Речь идёт о рангеоморфах. Ранее их считали растениями, однако они оказались примитивными животными.

Как подчеркнули учёные, у рангеоморфов не было ртов и средств передвижения, но они всё-таки умели общаться между собой. Примитивные животные использовали нечто вроде того, что сейчас называется социальной сетью. Для коммуникации они применяли нитевидные элементы длиной от 2 до 40 сантиметров. В отдельных случаях нити могли достигать в длину 4 метров.

Изначально учёные предполагали, что эти нити использовались для размножения, как усы клубники. Также имеется теория, что с их помощью организмы обменивались друг с другом питательными веществами, передаёт «Профиль».

Как ранее писал NEWS.ru, новозеландские учёные выяснили, что попугаи могут гибко изменять свою стратегию поведения, оценивая шансы на достижение успеха.

Специалисты заполнили прозрачные коробки определённым количеством «счастливых» чёрных и «несчастливых» разноцветных палочек. Они вытаскивали их из контейнеров, держа в закрытой руке, а новозеландские кеа (Nestor notabilis) должны были угадать, в какой руке находится чёрная палочка. Если попугаи справлялись с задачей, то они получали еду.