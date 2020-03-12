Палеонтологи исследовали останки жившего более 10 тысяч лет гигантского ленивца, найденные на территории Эквадора. Учёным удалось почти полностью описать внешний вид древнего животного.
О выводах палеонтологов
Ленивец был выше двух метров, стоя на задних лапах, а стоящее на всех четырёх конечностях животное по размерам напоминало небольшой автомобиль. Палеонтологи назвали вид Oreomylodon wegneri. Учёные считают, что гигантские ленивцы вымерли в конце ледникового периода вместе с мамонтами и саблезубыми кошками.
Ранее NEWS.ru сообщал об открытии палеонтологов из США, которые нашли череп уникального летающего динозавра, который был не больше колибри.
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