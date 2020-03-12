https://static.news.ru/photo/3812699a-648e-11ea-9f7e-fa163e074e61_660.jpg Ископаемые останки Oreomylodon wegneri Фото: ctys.com.ar

Палеонтологи исследовали останки жившего более 10 тысяч лет гигантского ленивца, найденные на территории Эквадора. Учёным удалось почти полностью описать внешний вид древнего животного.

О выводах палеонтологов пишет РИА Новости. Ленивец жил в долинах и горах на высоте не ниже 2500 метров над уровнем моря. Он весил около тонны, а на лапах животного были огромные когти. Морда ленивца была приспособлена к низким температурам, строение черепа позволяло сохранять влагу при вдохе и увлажнять сухой воздух при выдохе.

Ленивец был выше двух метров, стоя на задних лапах, а стоящее на всех четырёх конечностях животное по размерам напоминало небольшой автомобиль. Палеонтологи назвали вид Oreomylodon wegneri. Учёные считают, что гигантские ленивцы вымерли в конце ледникового периода вместе с мамонтами и саблезубыми кошками.

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