https://static.news.ru/photo/7fa3860e-39f5-11ea-b346-fa163e074e61_660.jpg Фото: paleo.ru

В Ярославской области палеонтологи раскопали останки древней амфибии — бентозуха, «глубинного крокодила», жившего на Земле более 251 млн лет. Внимание учёных привлекло продолговатое вздутие со стороны губы животного.

Томограмма черепа показала, что при жизни у животного была доброкачественная опухоль костной ткани. По словам экспертов, столь древняя находка является большой удачей. Похожую опухоль у древних амфибий находили лишь однажды — у жившей более 208 млн лет назад. Возраст новой находки оказался старше на несколько десятков миллионов лет.

По фрагментам черепа бентозуха учёные установили, что вся амфибия достигала в длину 1,6 м, а её голова была порядка 40 см.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Палеонтологического института РАН.

Ранее исследователи дали окончательный ответ на вопрос о причине вымирания динозавров. Учёные из Йельского университета доказали, что масштабного извержения вулканов было недостаточно для исчезновения гигантских рептилий, а вся ответственность за их вымирание лежит на астероиде.