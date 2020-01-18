В Ярославской области палеонтологи раскопали останки древней амфибии — бентозуха, «глубинного крокодила», жившего на Земле более 251 млн лет. Внимание учёных привлекло продолговатое вздутие со стороны губы животного.
Томограмма черепа показала, что при жизни у животного была доброкачественная опухоль костной ткани. По словам экспертов, столь древняя находка является большой удачей. Похожую опухоль у древних амфибий находили лишь однажды — у жившей более 208 млн лет назад. Возраст новой находки оказался старше на несколько десятков миллионов лет.
По фрагментам черепа бентозуха учёные установили, что вся амфибия достигала в длину 1,6 м, а её голова была порядка 40 см.
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