https://static.news.ru/photo/a7181200-54d9-11ea-b349-fa163e074e61_660.jpg Фото: Allison Usavage/Cornell University

Учёные открыли бактерии, способные разлагать промышленные отходы.

Новый вид почвенных бактерий из рода Paraburkholderia, описанный исследователями из американского Корнелльского университета, способен разрушать органические и химические вещества, которые выделяются при сжигании отходов, газа, нефти, угля.

Учёные уверены, что эти свойства микроорганизмов можно использоваться для замедления глобального потепления и стабилизации климата.

Как сообщает журнал International of Systematic and Evolutionary Microbiology, новую бактерию назвали madseniana — в честь микробиолога Джина Мэдсена, который изучал эти микробы несколько лет назад.

Как сообщал NEWS.ru, около трети различных видов флоры и фауны может исчезнуть на Земле в течение ближайших 50 лет из-за изменений климата.