https://static.news.ru/photo/78a1674a-6d0d-11ea-b1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Мишин/facebook.com

Остатки оборонительных сооружений времён Крымской войны найдены на мысе Хрустальный в Севастополе. Археологи предполагают, что они являются фрагментами батареи № 8, которая была построена в первой половине XIX века.

Остатки батареи обнаружили специалисты Института археологии РАН в ходе работ на объекте «Форт Меншиков». Хорошо сохранившиеся фрагменты были раскопаны у памятника «Солдат и матрос», сообщает «МК в Крыму».

Ранее NEWS.ru писал, что учёные нашли ранее неизвестный подземный ход под четвёртым бастионом в Севастополе. Он был одним из ключевых элементов обороны города во время Крымской войны.