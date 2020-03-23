Остатки оборонительных сооружений времён Крымской войны найдены на мысе Хрустальный в Севастополе. Археологи предполагают, что они являются фрагментами батареи № 8, которая была построена в первой половине XIX века.
Остатки батареи обнаружили специалисты Института археологии РАН в ходе работ на объекте «Форт Меншиков». Хорошо сохранившиеся фрагменты были раскопаны у памятника «Солдат и матрос»,
Ранее NEWS.ru писал, что учёные нашли ранее неизвестный подземный ход под четвёртым бастионом в Севастополе. Он был одним из ключевых элементов обороны города во время Крымской войны.
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