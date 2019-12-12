Пресс-служба городского округа Люберцы сообщила об удивительной находке во время работ по благоустройству Новорязанского шоссе. Один из рабочих обнаружил в земле останки мамонта, сообщает агентство «Москва».
Бульдозерист из Люберец Мирзаян Шайхутдинов обнаружил неопределённый предмет в ковше своего бульдозера во время работы по благоустройству Новорязанского шоссе. Мужчина в тот же день передал находку в Люберецкий краеведческий музей, — говорится в сообщении.
Эксперты Российской академии наук (РАН) подтвердили, что данная находка действительно является костью мамонта. Учёные уточнили, что скорее всего, останки принадлежали женской особи.
Как ранее писал NEWS.ru, российские учёные из Института археологии РАН обнаружили под Брянском святилище людей, живших там 23 тысячи лет назад.
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