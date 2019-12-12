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Американские учёные смогли передать тепло через вакуум с помощью квантового шума на несколько сотен нанометров. Об этом сообщает научный журнал Nature.

Тепло обычно передается через твёрдые тела в виде фононов, вибраций атомов или молекул. В вакууме подобной среды нет, но мы показали, что фононы могут передаваться через вакуум благодаря невидимым квантовым...