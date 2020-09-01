Основанные более тысячелетия назад поселения раскопали под Новгородом

https://static.news.ru/photo/762564d8-ec76-11ea-9c56-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Участники археологической экспедиции Новгородского университета раскопали два поселения конца I тысячелетия нашей эры. Неизвестные ранее памятники были открыты во время разведочных работ.

Один из объектов обнаружили на возвышенности среди болот у деревни Каковка в Поддорском районе. По мнению учёных, здесь во времена Древней Руси находилось городище. Второй памятник археологи нашли вблизи населённого пункта Рышево в низовьях реки Мста. Несмотря на то, что специалисты заложили 18 шурфов, точные границы этого славянского селища им установить пока не удалось.

Датировку этих поселений археологи установили по найденной керамике. При этом они отмечают, что селище могло просуществовать длительный срок, до XV века.

Как сообщает «Интерфакс», археологи продолжат работу в Мошенском и Боровичском районах области.

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