Органы переболевших COVID-19 могут постареть на десятилетия

Органы переболевших коронавирусной инфекцией людей могут «стареть» на десятилетия. Об этом сообщает издание New York Times.

Учёные исследовали около 89 тысяч человек, которые смогли выжить после COVID-19, а также ещё 1,6 млн граждан, не подвергшихся воздействию коронавируса.

В результате удалось установить, что у ряда выживших после заражения коронавирусом функция почек потеряла около 30% своих функций в течение года. При этом стандартная потеря функциональности данного органа у здоровых 30--40-летних людей составляет около 1% в год.

Исследование проводилось анонимно по медицинским записям. Известно, что большинство испытуемых составляли белые мужчины с медианным возрастом 68 лет.

В настоящее время специалисты не могут точно ответить на вопрос о том, почему почки так страдают в результате воздействия на них COVID-19. Не исключено, что орган может быть чувствителен к воспалительным процессам в организме или активизации иммунной системы. Также функцию почек могут нарушать проблемы свёртываемости крови.

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