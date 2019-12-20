https://static.news.ru/photo/6aea7228-2419-11ea-8e68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Учёные Иллинойского университета установили, что кофеин ограничивает выработку веществ, накапливающихся в жировых клетках, таким образом замедляя набор веса даже при диете с высоким содержанием жира.

Как сообщает MedicalXpress, специалисты провели эксперимент на крысах. Две группы животных кормили жирной пищей, добавив одной из них в рацион кофеин. Ежедневная диета грызунов состояла из 15% белков, 40% жиров, 45% углеводов и кофеина, в количестве, равном тому, что содержится в четырёх чашках кофе.

Результаты показали, что крысы, которым давали кофеин, набрали на 16% меньше массы и на 22% меньше жира, чем зверьки из другой группы. Учёные подчеркнули, что источник кофеина непринципиален — это может быть кофе или чай разных сортов.

Ранее NEWS.ru приводил список продуктов питания, которые, по мнению учёных, помогают поддержать бодрость в течение дня. В перечень, среди прочего, вошли бананы.