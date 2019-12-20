Учёные Иллинойского университета установили, что кофеин ограничивает выработку веществ, накапливающихся в жировых клетках, таким образом замедляя набор веса даже при диете с высоким содержанием жира.
Как
Результаты показали, что крысы, которым давали кофеин, набрали на 16% меньше массы и на 22% меньше жира, чем зверьки из другой группы. Учёные подчеркнули, что источник кофеина непринципиален — это может быть кофе или чай разных сортов.
Ранее NEWS.ru приводил список продуктов питания, которые, по мнению учёных, помогают поддержать бодрость в течение дня. В перечень, среди прочего, вошли бананы.
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