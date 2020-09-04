Опубликованы результаты первых фаз испытаний российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3f5ab692-eea1-11ea-86f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Российские учёные опубликовали предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний двух разных форм вакцины от коронавируса «Спутник V». Исследования велись на 76 добровольцах и подтвердили, что обе формы прививки безопасны для здоровья людей и заставляют их иммунитет вырабатывать антитела.

Собранные нами данные показывают, что гетерогенные вакцины на основе аденовирусов rAd26-S и rAd5-S безопасны для пациентов и не вызывают у них серьезных побочных эффектов. Вакцины привели к формированию гуморального и клеточного иммунного ответа у 100% добровольцев, заставив их вырабатывать больше антител, чем было в плазме крови людей, которые переболели COVID-19, — заявляют исследователи в публикации, вышедшей в журнале Lancet.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V», 11 августа его зарегистрировал Минздрав.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Для формирования сильного иммунного ответа необходимо привиться повторно. Если бы мы использовали для этого один и тот же аденовирус, это могло бы стать неэффективным, так как иммунитет может научиться распознавать систему доставки вакцины и начать атаковать её. Поэтому мы использовали два разных штамма аденовируса, — объяснил один из разработчиков вакцины, замдиректора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

25 августа начался третий, пострегистрационный, этап исследований. В нём должны принять около 40 тысяч человек. Как уже сообщили в Минздраве, эта фаза исследований завершится до конца 2022 года.

Параллельно с пострегистрационным этапом на добровольной основе в России будут привить людей из группы риска — учителей и медработников. Ряд высокопоставленных чиновников, включая Сергея Собянина, уже сделали прививку. Как ранее писал NEWS.ru, массовая вакцинация от коронавируса начнётся в Москве с 5 сентября.