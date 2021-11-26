«Опасен и заразен»: вирусолог Альтштейн рассказал о новом штамме COVID-19

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в Южной Африке, заразен и опасен, однако не факт, что эта разновидность COVID-19 может распространиться по всему миру, рассказал NEWS.ru вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Учёный также призвал не запугивать людей очередной мутацией вируса.

Первые результаты показывают, что он (штамм B.1.1.529. — NEWS.ru) опасен, заразен, но это не значит, что он распространится по всему миру, потому что похожих штаммов — заразных и опасных — выявлено немало, но ни один из них по-настоящему серьёзно не распространён по миру. Есть ли у него потенциал распространиться по миру — мы не знаем, это нельзя исключать. Поэтому его надо иметь в виду, изучать. Но запугивать людей этим новым штаммом не следует, — подчеркнул эксперт.

Собеседник добавил, что российская вакцина «Спутник V» в той или иной мере защитит от любого штамма коронавируса, однако то, как она подействует на B.1.1.529, пока неизвестно.

Вакцина «Спутник V» защищает от любого штамма коронавируса в той или иной степени. Может быть слабее, чем от исходного — уханьского штамма или британского. На «дельту» она действует слабее. Как она подействует на новый штамм — не изучено. Но в любом случае какое-то действие будет, — подытожил Альтштейн.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее заявил, что «Спутник V» при необходимости можно быстро адаптировать под вариант коронавируса B.1.1.529, содержащий 32 мутации, часть из которых указывают на высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Данный вариант COVID-19 имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие.

Новая разновидность вируса уже выявлена в ЮАР, Ботсване, Гонконге и Израиле. В РФ этот штамм пока не обнаружен, но вероятность его появления не исключается. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий сeквенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кaмиль Хафизов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание из-за нового штамма. Оно состоится 26 ноября. Пока специалисты организации не видят причин для беспокойства, они собирают информацию для определения степени опасности этой разновидности COVID.