Онколог назвал последствие остановки США исследований терапии рака в России США по своей инициативе приостановили исследования метода лечения рака в России

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США по своей инициативе приостановили исследования метода лечения рака в России, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист онколог Минздрава Андрей Каприн. По его словам, на пациентов в целом это не повлияло, так как обычно исследования проводятся на ограниченной группе людей.

США остановили исследования новой терапии рака в России по своей инициативе, — заявил Каприн.

По словам специалиста, отказ США от сотрудничества побудил российских ученых активнее работать над разработкой собственных лекарственных средств. Страна уже сделала в этом направлении значительные шаги, подчеркнул онколог.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что Минздрав выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А. На доклиническом этапе препарат показал положительные результаты в исследованиях безопасности, токсичности и эффективности на моделях.

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям профессор Владимир Чуланов заявил, что новый препарат для терапии ботулизма создан на основе моноклональных антител. По его словам, разработка таких препаратов — перспективное направление фармацевтики. Инфекционист отметил, что разработка таких лекарств является шагом к большим возможностям. В составе препарата содержатся моноклональные антитела, которые нейтрализуют ботулинический токсин типа А, заключил Чуланов.