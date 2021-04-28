Омега-3 может спровоцировать опасную болезнь сердца

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Развитие мерцательной аритмии может спровоцировать приём пищевых добавок с омега-3, назначаемых для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, у определённой группы пациентов. Об этом пишет журнал Европейского кардиологического общества European Heart Journal — Cardiovascular Pharmacotherapy.

По данным анализа клинических исследований, проведённых в США, у людей с высоким уровнем липидов в крови кислоты омега-3 могут повысить риск развития мерцательной аритмии, или фибрилляции предсердий, которая увеличивает риск инсульта в пять раз.

Сегодня пищевые добавки с омега-3 назначаются людям с повышенным уровнем триглицеридов в плазме для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, в связи с высокой распространённостью высоких триглицеридов, это происходит довольно часто, а низкие дозы препарата можно купить без рецепта.

По мнению исследователей, теперь при назначении добавок с омега-3-ненасыщенными жирными кислотами медики должны учитывать выявленные риски.

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