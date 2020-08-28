Окрашивание лопастей ветряков снизило смертность птиц от столкновений

Скандинавские учёные выяснили, что после окрашивания одной из лопастей ветрогенератора птицы на 70% стали реже сталкиваться с установками.
К таким выводам исследователи пришли после того, как десять лет искали трупы птиц вокруг восьми ветрогенераторов. Поиски проводили с помощью собак, которые были натренированы искать мертвых птиц. За это время они обнаружили 82 птичьих трупа, в основном это были белые куропатки, орланы-белохвосты, бекасы, серые вороны и луговые пипиты.
Как
Чтобы обезопасить птиц, турбины временно отключают на пути их миграции или перепахивают землю вокруг ветряных электростанций. Однако это оказалось энергозатратным. Учёные предложили сразу изготавливать лопасти не белыми, а цветными или красить их до монтажа ветрогенератора. Поскольку для их окрашивания на уже установленных турбинах требуются специальные подъёмники и промышленные альпинисты.
Как сообщал ранее NEWS.ru, массовой гибелью сибирских птиц, улетающих на зимовку в Индию, обеспокоены учёные Саяно-Шушенского заповедника из Красноярского края. Пернатые гибнут из-за ударов током на линиях электропередачи.
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