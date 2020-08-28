Окрашивание лопастей ветряков снизило смертность птиц от столкновений

https://static.news.ru/photo/03859a36-e926-11ea-9d84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/Global Look Press

Скандинавские учёные выяснили, что после окрашивания одной из лопастей ветрогенератора птицы на 70% стали реже сталкиваться с установками.

К таким выводам исследователи пришли после того, как десять лет искали трупы птиц вокруг восьми ветрогенераторов. Поиски проводили с помощью собак, которые были натренированы искать мертвых птиц. За это время они обнаружили 82 птичьих трупа, в основном это были белые куропатки, орланы-белохвосты, бекасы, серые вороны и луговые пипиты.

Как пишет Ecology and Evolution, ветряки часто становятся причиной гибели множества птиц. Поэтому перед проектировщиками стоит задача не только максимально увеличить их мощность, но и снизить риски для окружающей среды.

Чтобы обезопасить птиц, турбины временно отключают на пути их миграции или перепахивают землю вокруг ветряных электростанций. Однако это оказалось энергозатратным. Учёные предложили сразу изготавливать лопасти не белыми, а цветными или красить их до монтажа ветрогенератора. Поскольку для их окрашивания на уже установленных турбинах требуются специальные подъёмники и промышленные альпинисты.

Как сообщал ранее NEWS.ru, массовой гибелью сибирских птиц, улетающих на зимовку в Индию, обеспокоены учёные Саяно-Шушенского заповедника из Красноярского края. Пернатые гибнут из-за ударов током на линиях электропередачи.