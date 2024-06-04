Океанологи узнали, что случилось с «беременной от акул» самкой ската Team ECCO: считавшаяся беременной от акул самка ската страдает от редкой болезни

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Считавшаяся беременной от акул самка ската Шарлотта оказалась больной, сообщило издание USA Today со ссылкой на океанариум Aquarium&Shark Lab by Team ECCO в города Хендерсонвилл, штат Северная Каролина. Шарлотта восемь лет не контактировала с самцами своего вида, но прожила несколько месяцев с молодыми акулами-самцами.

Сотрудники океанариума нашли на теле ската характерные для спаривания укусы хищных рыб, и предположили, что самка беременна. Но гипотезу вскоре отвергли, так как у видов разные строение, размер и гены.

Позже эксперты решили, что Шарлотта забеременела через партеногенез. При такой форме полового размножения женские половые клетки развиваются в организме без оплодотворения. Состояние Шарлотты тщательно отслеживали. Она должна была родить в апреле, но этого не случилось. Тогда ухаживающая за скатом команда сообщила, что Шарлотта страдает от «редкого репродуктивного заболевания».

Ранее рыболов Оуэн Прайор случайно выловил четырехметровую тигровую акулу, когда рыбачил во Флориде. Чтобы вытащить одну из самых опасных рыб в мире из воды, мужчине потребовалось не менее 20 минут. Он сфотографировал хищника на берегу, а затем отпустил.