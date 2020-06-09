Океанограф рассказал, как замеряют глубину Марианской впадины

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Существует два способа измерения глубины океана, различающихся по методике и точности полученных результатов, рассказал американский океанограф, сотрудник Института океанографии имени Скриппса Дэвид Сэндуэлл.

Первый способ — звуколокация, когда измеряют время, которое требуется звуковому импульсу, чтобы достичь дна и вернуться обратно. Причиной погрешностей в получаемых этим методом результатах является необходимость замерить скорость звука, передаёт РИА Новости.

Более точным подходом является измерение давления на дне. В этом случае вам необходимо знать плотность воды в колонне над вами, а также изменения гравитационного воздействия в зависимости от глубины, — пояснил учёный.

Также, комментируя спуск российского глубоководного аппарата «Витязь» на глубину 10028 метров в этом районе, он рассказал, что Бездну Челленджера, самую глубокую точку Марианской впадины, посещало множество судов с эхолотами, но пока никто не совместил полученные в результате всех этих исследований результаты.

Как писал NEWS.ru ранее, в ночь с 8 на 9 мая российский автономный необитаемый аппарат «Витязь» совершил сверхглубоководное погружение на дно Марианской впадины. «Витязь» погрузился на глубину более 10 км, пробыв там три часа без учёта времени на погружение и всплытие.