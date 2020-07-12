Объём CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад

https://static.news.ru/photo/2f775dfe-c4d3-11ea-994f-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/flickr.com

Климатологи из Университета Саутгемптона исследовали атмосферу Земли и выяснили, что уровень углекислого газа в атмосфере приближается к количеству, которого не было в течение 15 млн лет.

Такой вывод был сделан после анализа данных, полученных из объёмов бора в ископаемых размером с булавочную головку, найденных в глубоководных океанских отложениях Карибского моря.

По словам учёных, объём скопившегося сейчас в атмосфере CO2 близки к тем, что были 15 млн лет назад, когда температура у земной поверхности была больше на 3-4 градуса, а уровень моря на 20 метров выше.

Это знание о прошлом поможет нам, людям, увидеть то, что впереди. Где-то к 2025 году на Земле, вероятно, показатели CO2 сравняются с климатическим оптимумом среднего миоцена 15 млн лет назад. То есть примерно в то время, когда наши предки, как полагают, «разошлись с орангутангами» и стали узнаваемо гуманоидными, — уточнили климатологи.

Полученные сведения подтвердили тенденции, которые ранее наблюдались в ледяных ядрах, а также помогли более точно определить диапазон углекислого газа в ту геологическую эпоху, когда уровни солнечной радиации были такими же, как в наше время.

Специалисты уточнили, что в сейчас уровни CO2 ежегодно растут примерно на 2,5 ppm. Это означает, что к 2025 году показатели превысят максимум за последние 3,3 млн лет.

Учёные добавили, что исследование прошлого дало возможность предположить, что произойдёт в будущем, так как Земля реагирует на накопление парниковых газов от прошлых двух столетий промышленных выбросов, передаёт Nature Scientific Reports.

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