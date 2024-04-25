Ученые из США заявили об ускоренном таянии ледников в Антарктиде

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Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выявили петлю обратной связи, которая влияет на скорость таяния плавучих ледников Западно-Антарктического ледникового щита. Это способствует опасному повышению уровня моря, пишет журнал Science Advances.

Результаты исследования указали на опасное ускорение таяния плавучих ледников в Антарктиде. Отмечается, что циркумполярная вода, температура которой на четыре градуса выше температуры замерзания, протекает под шельфовыми ледниками в Западной Антарктиде и растапливает их снизу. Большая часть Западно-Антарктического ледникового щита располагается ниже уровня моря, поэтому он особенно уязвим для вторжения теплой воды. Отступление плавучей части способствует сходу в море огромных объемов льда.

Предыдущие исследования показали, что подводные течения, которые движутся на восток, переносят теплую воду в полости под шельфовыми ледниками. Механизм, вызывающий этот процесс, долгое время оставался неизвестным. Новая работа выявила причины данного явления. Поскольку шельфовый ледник тает быстро, возникает больше пресной воды. Такое явление приводит к более сильным подводным течениям, что делает ледниковый щит еще менее стабильным.

Ученые британского Агентства по охране здоровья животных и растений ранее выявили смертельно опасный птичий грипп у королевских пингвинов, обитающих близ замерзших берегов Антарктиды. Вирус H5N1 нашли на острове Южная Георгия после смерти нескольких птиц породы бурый поморник в октябре 2023 года.