Обнародовано письмо Эйнштейна о способностях птиц и пчёл

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Журнал Journal of Comparative Physiology обнародовал ранее не публиковавшееся письмо физика Альберта Эйнштейна, в котором учёный размышляет о способностях птиц и пчёл к ориентации в полёте и предсказывает появление в науке новых направлений, основанных на изучении сенсорики животных.

Послание Эйнштейна датировано 1949 годом, его адресат — английский инженер Глин Дэвис, разработчик радаров. Вдова Дэвиса Джудит передала копию письма в архив Еврейского университета в Иерусалиме в 2011 году. Эйнштейн завещал этому учреждению все свои записи. Документ изучали специалисты Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT).

Физик в письме размышляет о том, что исследования сенсорных систем животных могут вылиться в новые открытия. Он также делится впечатлениями от встречи с австрийским этологом, лауреатом Нобелевской премии Карлом фон Фришем, который был специалистом по пчёлам.

Спустя семь десятилетий после того, как Эйнштейн предположил, что новая физика может быть основана на чувственном восприятии животных, мы наблюдаем открытия, которые подтолкнули нас к пониманию навигации и фундаментальных принципов физики, — прокомментировал публикацию письма профессор RMIT Адриан Дайер.

В 1949 году Эйнштейн посетил лекцию фон Фриша в Принстонском университете. Этолог тогда представил исследование о механизме перемещения пчёл, основанном на поляризационных свойствах рассеянного света. Встреча двух учёных состоялась на следующий день после лекции.

Пчёлы до сих пор являются источником новых научных открытий. Так, учёные из Нидерландов обнаружили у этих насекомых способность выявлять коронавирус в крови человека.