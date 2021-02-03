Ученые назвали зерновые продукты, повышающие риск смерти

Частое употребление переработанного зерна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти по сравнению с неочищенными и цельнозерновыми продуктами. К такому выводу пришла международная группа учёных. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ.
Исследование
В качестве исходных данных исследователи учёные взяли результаты эпидемиологического исследования PURE, проводившегося на пяти континентах, в 21 стране и затронувшее 137 130 человек в возрасте от 35 до 70 лет.
Информация собиралась с помощью опросников, после чего исследователи на протяжении 9,4 лет наблюдали за участниками эксперимента, отслеживая среди них смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и серьезные кардиологические заболевания.
В результате выяснилось, что те, кто съедал до 350 граммов очищенных зерновых продуктов в день, имели на 27% больше вероятность умереть и на 33% чаще страдали сердечно-сосудистыми болезнями в сравнении с теми, кто ел не более 50 граммов очищенных зёрен в день.
При авторы исследования пришли к выводу, что белый рис не влияет на увеличение риска смертности.
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