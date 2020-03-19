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Международная группа учёных разработала новый способ для изучения контактов рибонуклеиновой кислоты (РНК) с ДНК в ядре клеток. Исследование опубликовано в журнале Nature Communication.

Как сообщили исследователи, новый метод более надёжен и поможет установить роль РНК при регулировании работы генов. Учёные обнаружили, что РНК кодируется не во все участки ДНК. Но на деле всё оказалось гораздо сложнее. Выяснилось, что некоторые участки РНК не кодируют белки. При этом функцию некодирующих РНК так и не удалось прочесть до конца.

Разные типы клеток синтезируют разные белки, и, как выяснили специалисты благодаря новому методу, клетка не разрушается до закрепления контактов РНК и хроматина. Именно из-за этого способ и считается более точным.

По мнению коллаборации учёных, их исследования могут лечь в основу более эффективного лечения различных заболеваний.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные из Питтсбургского университета успешно пересадили крысам конечности от гистонесовместимого донора.