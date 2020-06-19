Новый континент начал зарождаться в Индийском океане

https://static.news.ru/photo/eaf8ff32-b232-11ea-a03d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look Press

Формирование нового эмбрионального континента началось в южной части Индийского океана. К такому выводу пришли французские и австралийские геологи, изучив состав пород.

Считается, что континентальная кора наращивается на границах континентов и океанов в так называемых зонах субдукции, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию под континент. При их переплавке и смешении с материалом основания континентальных плит формируется гранитная магма, которая создаёт верхний, гранитный слой континентов, передаёт РИА Новости со ссылкой на исследование в журнале Terra Nova.

С геологической точки зрения именно этот внешний слой отличает континенты от океанов: относительно тонкая океаническая кора состоит в основном из базальтов, образующихся в ходе плавления материала мантии. Между тем континентальная кора — более толстая и имеет гранитный состав.

Результаты исследования, проведённого учёными на островах архипелага Кергелен, расположенного в Индийском океане недалеко от Антарктиды, показывают, что гранитная магма, а соответственно и континентальная кора могут формироваться не только в зонах субдукции, но и в центре океанов. Авторы предполагают, что именно так и зарождаются новые континенты.

Острова архипелага — это по сути возвышающиеся над водой вершины вулканов, прорывающих океаническую кору Кергеленского плато. Изливавшиеся из них потоки базальтов и сформировали острова. Но наряду с базальтами, традиционными для океанов, здесь есть одна интрузия более кислых по составу пород гранитного семейства, встречающихся только на континентах. За счёт этого внедрения земная кора в районе Кергелена толстая, как на материках.

Исследовав внутреннюю структуру интрузии сиенита интрузивного комплекса Южный Ралье-дю-Бати на центральном острове архипелага, авторы установили, что и это внедрение происходило так же, как на континентах. Общее время формирования интрузии сиенитов охватывает примерно 3,7 миллиона лет — от 11,6 до 7,9 миллиона лет назад.

Исходя из этого учёные сформулировали гипотезу о том, что сиенитовый массив острова Кергелен — это эмбрион континента, который через миллионы лет станет полноценным материком.

Ранее NEWS.ru писал, что подводное вулканическое извержение затопило один из островов архипелага Тонго, создав при этом другой — в три раза больше. По словам сотрудницы Геологической службы королевства Тонга Тааниэлы Кула, длина нового острова составляет порядка 400 метров, ширина — 100 метров. Он расположен в 120 метрах западнее своего затопленного предшественника.

Появлению нового острова поспособствовало 18-дневное подводное извержение, которое произошло в октябре в районе, подверженном землетрясениям и вулканической активности.