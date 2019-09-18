https://static.news.ru/photo/6e80a648-d9e4-11e9-8ba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Dr. Baumgärtner/Global Look Press

Новую гравитационную модель внутренней структуры элементарных частиц и ядер атомов разработали учёные Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Сейчас физика в специальной теории относительности (СТО) ограничивается плоским пространством и считает любые элементарные объекты бесструктурными.

Полученное новое решение уравнений снимает распространённое недоразумение и позволяет понять гравитационную (геометрическую) природу фундаментального электрического заряда e, массы покоя частицы m, выразить их через кривизну пространства, а также рассчитать радиус элементарной частицы R, — передаёт слова одного из авторов исследования, доцента НИЯУ МИФИ Юрия Хлесткова РИА Новости.

Как он отметил, радиус протона с точностью 0,04% совпадает с экспериментальным значением, которое было получено группой Поля на мюонном водороде.

Другой парадокс: протон в пустом плоском пространстве СТО обязан быть точечным, — сказал Хлестков.

Как ранее писал News.ru, новосибирские и московские учёные намерены восстановить систему измерения земного магнетизма, чтобы установить, как изменилось магнитное поле Земли за полвека.