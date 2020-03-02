https://static.news.ru/photo/da0d5c14-5c91-11ea-b81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cdc/Cdc/Global Look Press

Повторные заражения коронавирусом должны быть связаны с плохим качеством генетического тестирования, а не с повторным проникновением инфекции в организм инфицированных, заявил профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин.

В научном сообществе нет уверенности, имели ли место эти повторные заражения. Дело в том, что диагностические системы, применяемые для обнаружения вируса, не обладают 100% эффективностью, — цитирует его ТАСС.

Базыкин также допустил вероятность повторного заражения, которое может происходить при развитии лёгких форм инфекции.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 2 марта она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, Евросоюз в пятницу, 6 марта, проведёт экстренную встречу министров здравоохранения для обсуждения мер борьбы с коронавирусом нового типа.