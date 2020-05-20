Немецкие археологи нашли скелет древнего лесного слона

https://static.news.ru/photo/74fd79a4-9a93-11ea-bd6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

В Германии учёные обнаружили почти целый скелет лесного слона во время земляных работ в одном из угольных карьеров недалеко от города Шенинген.

Команда исследователей из немецкого университета Тюбингена в ходе археологических мероприятий откопала двухметровые бивни, нижнюю челюсть, большое количество позвонков и ребер, костей.

Руководитель научно-исследовательской группы Йорди Серангели уверен, что на территории карьера находилось десять экземпляров этого вымершего животного, передаёт портал sciencepop.ru.

Как показал радиоуглеродный анализ, возраст находки составляет около 300 тысяч лет. Согласно информации Зенкенбергского музея, вся популяция этих слонов вымерла от старости или из-за нехватки пищи. Обнаруженные на месте раскопок орудия свидетельствуют о том, что туши служили источником мяса для предков современного человека.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Королевского Тиррелловского палеонтологического музея в Канаде открыли новый вид тираннозавра, возраст которого составляет около 80 млн лет. Учёные назвали древнего ящера «Жнецом смерти» (Thanatotheristes degrootorum). Во второй части имени тираннозавра увековечен фермер и палеонтолог-любитель Джон Де Грут, который нашёл останки ящера в провинции Альберта. Специалисты, исследовавшие находку, отметили, что от прочих тираннозавров «Жнеца смерти» отличают ряд характеристик черепа. В частности, вертикальные гребни, проходящие по всей длине верхней челюсти.