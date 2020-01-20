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Исследователи из Финляндии разработали искусственный интеллект, который способен распознать человека по танцу. Точность результатов нейросети составила 90%, указано в работе, опубликованной в журнале Journal of New Music Research.

Когда человек танцует, его движения часто соответствуют музыке и темпу. Процесс этот двусторонний, так как и музыка предопределяет танец. На основе этой гипотезы учёные и начали наблюдать за 73 добровольцами. Их попросили станцевать под 16 композиций разных жанров.

Во время эксперимента датчики захвата движений считывали изменения положения частей тела добровольцев. На основе этих данных учёные разработали двухмерные модели тел подопытных.

После этого исследователи создали алгоритм, основанный на методе опорных векторов, и попросили нейросеть сопоставить запись танца с тем, кто его танцует.

Искусственный интеллект угадал личность по танцевальным па с крайне высокой точностью в 90%. Авторы эксперимента при этом отметили, что нейросеть лучше всего узнавала танцующего по движениям головы, шеи и плеч.

Как писал NEWS.ru, алгоритм компании DeepMind попробует решить две сложнейшие задачи биологии: исследовать работу человеческого мозга и понять процессы сворачивания белка. Нейросеть можно использовать и как инструмент, и как модель.