Нейроимпланты помогли мужчине в Китае написать иероглифы «Чжунсиньшэ»: китаец смог написать иероглифы с помощью нейроимплантов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Парализованный 76-летний житель КНР смог написать иероглифы благодаря вживленным в его мозг нейроимплантам. Ученые Чжэцзянского университета в Китае пояснили, что устройство декодировало сигналы и передало команду специальному механизму, пишет издание China News.

Источники издания утверждают, что мужчина сумел написать иероглифы на доске. Точность распознавания нейроимплантом знаков китайской письменности, образы которых в рамках эксперимента представлял испытуемый, составила почти 91%.

В университете пояснили, что подобные исследования и эксперименты в перспективе помогут значительному количеству пациентов с ограниченной мобильностью. Так, граждане получат возможность не только писать различные слова, но и управлять созданными для больных экзоскелетами силой мысли.

Парализованный 29-летний Ноланду Арбо ранее сыграл в видеоигру Mario Kart с отцом благодаря вживленному мозговому импланту от Neuralink. Компания миллиардера Илона Маска опубликовала в Сети видеозапись этого события. Ролик был размещен в соцсети Twitter (X). Мужчина утверждает, что с помощью чипа он способен выполнять разные задачи на компьютере силой мысли.