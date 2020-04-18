Нейробиологи нашли часть мозга, которая отвечает за принятие решений

https://static.news.ru/photo/00c0d9e4-8190-11ea-b075-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Godnik/moodboard/Gobal Look Press

Нейробиологи из Рурского университета провели исследование. Они выявили область мозга, которая отвечает за принятие человеком решений.

Для этого они воспользовались помощью 28 добровольцев, которые принимали определённые решения. Испытуемым прицепили на указательный палец датчик, который определял один из двух тактильных стимулов. Нажатием кнопки участники должны были предсказать, будет последующий стимул таким же или нет.

Выяснилось, что основную роль в принятии решений играет часть мозга, которая называется таламус, пишет N+1.

Ранее NEWS.ru сообщал, что половина человеческого мозга оказалась способна работать как целый. К такому выводу пришли американские учёные.