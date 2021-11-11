Названы три изменения в голосе, указывающих на болезнь Паркинсона

Изменение голоса может помочь распознать начало болезни Паркинсона. Об этом сообщает Американская ассоциация болезни Паркинсона, данные приводит издание Express.

Как отмечают специалисты, у людей с болезнью Паркинсона голос становится тише. Другой вариант — изначально голос очень громкий, но затем он затихает. Кроме того, речь пациентов с подобным заболеванием может быть монотонной, так как заболевшие не могут контролировать уровень громкости и эмоциональность. Также о развитии болезни может говорить заикание.

Болезнь Паркинсона — это медленно развивающееся хроническое неврологическое заболевание, возникающее в связи с нарушением выработки клетками мозга химического вещества дофамина, что ведёт к нарушению функций клеток, отвечающих за движения человека.

Основными симптомами заболевания являются мышечная ригидность, гипокинезия, тремор и постуральная неустойчивость.

Заболевание является неизлечимым. При этом существуют методы консервативного и оперативного лечения, позволяющие улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.

В настоящее время в мире болезнью Паркинсона страдают порядка 10 млн человек. Болезнь проявляется с возрастом, до 50 лет её диагностируют только у 4% людей. Мужчины подвержены заболеванию в 1,5 раза чаще женщин.

Ранее сообщалось, что зрители заметили у Софии Ротару признаки болезни Паркинсона.