Названы самые «пьющие» профессии Великобритании

https://static.news.ru/photo/b47b0a8a-76a5-11eb-9e54-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из Ливерпульского университета (Великобритания) провели исследование с целью установить связь между уровнем потребления алкоголя и профессией.

Результаты научной работы представлены в журнале BMC Public health. Специалисты проанализировали данные участников крупнейшего медицинского исследования UK Biobank, в рамках которого изучалось воздействие разных факторов на развитие болезней. Учёные выбрали анкеты более 100 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, включённых в базу UK Biobank в период с 2006 по 2010 год.

В анкетах участники указывали свою профессию и сообщали о количестве употребляемого спиртного. К пьющим учёные отнесли тех, кто потреблял более 50 (для мужчин) и 35 (для женщин) условных единиц алкоголя в неделю. За единицу приняли 10 миллилитров, или 8 граммов чистого алкоголя. В стакане вина и кружке пива может содержаться от одной до трёх условных единиц.

Среди мужчин самые высокие показатели потребления спиртного отмечены у рабочих строительных и производственных специальностей, а также уборщиков. Меньше всего пьют священники, практикующие медики, физики, метеорологи и геологи. У женщин лидерами по пристрастию к алкоголю стали руководители высшего и среднего звена, наименее склонными к выпивке — врачи, учёные и школьные педагоги.

Учёные отмечают, что их исследование не ставило целью найти причины и следствия связи между профессией и любовью к спиртному, поэтому нельзя утверждать, например, что работа строителем способствует пьянству.

Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск физического и психического вреда, и понимая, какие профессии связаны с его злоупотреблением, мы можем лучше планировать меры воздействия. Кроме того, наше исследование даёт политикам и работодателям представление о том, в каких секторах экономики наиболее высок уровень употребления алкоголя, — прокомментировал итоги научной работы один из её авторов Эндрю Томпсон.

Результаты исследования также показали, что при определении групп риска помимо профессии следует учитывать пол человека.

Ранее NEWS.ru приводил статистику употребления спиртного мужчинами в разных регионах России. Наибольшая доля мужчин, потребляющих алкоголь сверх установленной нормы (более 168 граммов в неделю в пересчёте на этанол), наблюдается в Чукотском автономном округе (22,6%). Несколько меньше показатели в Архангельской области (16,3%) и Хабаровском крае (14,6%). В свою очередь, меньше всего злоупотребляющих спиртным мужчин в Чечне (0%), Дагестане (0,5%), Северной Осетии (0,9%), Республике Тыва (1,2%), Ханты-Мансийском автономном округе (1,2%) и Севастополе (1,2%).