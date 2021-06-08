Названы ранние симптомы болезни Альцгеймера

https://static.news.ru/photo/3c1774ac-c076-11e9-abe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Emil Janssen/imago-images.de/Global Look Press

На развитие у человека болезни Альцгеймера могут указывать потеря памяти, спутанность сознания и трудности в выполнении рутинных дел. Об этом со ссылкой на исследования Национального института США по проблемам старения пишет Daily Express.

Как отмечают специалисты, самым распространённым признаком развития болезни является забывание недавно полученной информации, включая даты и новые имена. При этом тем, кто не страдает данным недугом, подобную информацию удаётся в дальнейшем вспомнить.

Кроме того, больные могут потерять счёт дням, временам года и общему течению времени. Также они периодически забывают, где находятся и как куда-либо пришли.

Также для страдающих болезнью Альцгеймера, по словам учёных, трудность представляет выполнение стандартных задач, которые ранее они делали на протяжении очень долгого времени.

Специалисты подчёркивают, что ранняя диагностика заболевания позволит больному успеть завершить все необходимые дела.

Ранее американское управление по контролю качества пищевых продуктов США (FDA) одобрило препарат для лечения болезни Альцгеймера впервые за 18 лет. Лекарство получило коммерческое название Aduhelm. Его разработала компания Biogen. Препарат разрушает амилоидные белки. Они повреждают клетки мозга, из-за чего у больного возникают проблемы с памятью. Таким образом, лекарство воздействует не на симптомы, а на причины болезни.